DUTIL, Diane



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 19 août 2021, s'est éteinte paisiblement, entourée de l'amour de ses proches, à l'âge de 69 ans, madame Diane Dutil. Elle était l'épouse de feu Paul Tanguay, et la fille de feu Lucienne Lamontagne et de feu Georges Dutil. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléances simultanément pour les décès de Mme Diane Dutil et de M. Paul Tanguay (son époux décédé le 6 octobre 2020), le samedi 16 octobre 2021, dès 13h00,L'inhumation de leurs cendres se fera tout de suite après au cimetière St-Charles, où ils reposeront ensemble. Elle laisse dans le deuil ses filles : Sonia (Patrick Goulet), Nancy (Anastasios Avgeriou) et Josiane; ses petits-enfants adorés : Saphyre, Maverick, Ariane et Alexis; ses frères et sœurs : Robert (Pauline Moore), Henriette (feu Pierre-Émile Plante), Nicole (Jacques Ruel), Raynald (feu Christiane Binet), Lise (Richard Laroche), Ghislain (Juliette Ferland) et Bertrand (Georgette Bazinet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tanguay : Marguerite (feu Roger Giguère), Fleur-Ange (feu Gaston Després), Jeanne-d'Arc (Marc-André Allard) et Jean (Pierrette Gareau); ses filleul(e)s : Martin Ruel et Hélène Ferland-Dutil ainsi que ses nombreux neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins à domicile ainsi que celui du 4e étage du Centre d'hébergement d'Assise pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes (un partenaire essentiel pour améliorer la qualité des conditions de vie et le bien-être des résidentes et des résidents), 6000 3e Avenue Ouest, Québec (QC) G1H 7J5,téléphone : 418 627-1124, poste 1201. https://www.chsje.com/fondation/La grande générosité dont Diane a fait preuve au cours de sa vie, jusqu'au tout dernier moment, aura marqué le cœur de tous ceux et celles qui ont eu la chance de la côtoyer.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.