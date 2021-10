BOLDUC, Gabriel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 septembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gabriel Bolduc, époux de madame Aline Vermette, fils de feu monsieur Adélard Bolduc et de feu madame Odile Pouliot. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : François (Marie-Claude Bouchard), Michel (Magali Ribbes) et Pierre (Marie-Claire De Léan); ses petits-enfants : Camille, Juliette, Charlotte, Louis et Simon; ses frères et sœurs : feu Ovide (feu Aline Roy), Thérèse (feu Pamphile Blais), feu Dominic (feu Lucienne Ferland), feu Pauline (feu Paul Therrien), feu Clément (feu Gisèle Poulin), Rollande, Madeleine (feu Omer Lacroix), Fernand (Yolande Côté) et feu Jeanne-D'Arc (André Blanchard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vermette : Roger, Annette (Léo Marceau), Réal (Louise Roy), Yolande (Denis Jobin), Thérèse (Jean-Guy Roy), Réjean (Roxanne Boily), Grégoire (Aline Prévost), Irène (Yvon Breton) et Gabrielle (Guy Marcotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe soignante de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera aule lundi 11 octobre à compter de 9 h.