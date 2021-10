MURRAY, Roger



À Québec, entouré de l'amour des siens est décédé monsieur Roger Murray, le 22 juin 2021, à l'âge de 79 ans, époux de feu dame Jeannine Langlois. Il était le fils de feu dame Thérèse Hamel et feu monsieur Alexis Murray. Il demeurait à L'Ancienne Lorette.Il laisse dans le deuil son fils Steeve (Josée Gosselin) et sa fille Nancy (Richard Lavoie); ses petits-enfants : Audrey et Gabriel Lavoie (Alexandra Lemelin), Marie-Pier (Pierre-Luc Bouchard et leur fille Julianne), Catherine (Louis-Charles Lessard), ses sœurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis, sans oublier ses fidèles compagnons de chasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer Charlesbourg (soins palliatifs), 7150, boul. Cloutier, Québec (Qc) G1H 5V5, tél. : (418) 628-0456, site web : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/lassociation-des-benevoles-du-foyer-de-charlesbourg/