De l’industrie du X au milieu des affaires

Après avoir passé quelques années dans l’industrie de la pornographie, Victoria Kult est maintenant une entrepreneuse à succès. Elle est d’ailleurs en nomination par la banque RBC grâce au succès de son entreprise Elles.

Même si elle ne fait pas la promotion de l’industrie du X, elle reconnait qu’elle a appris beaucoup de chose lorsqu’elle était plus jeune.

«Ça m’a vraiment beaucoup appris sur le milieu entrepreneurial, ça m’a permis d’apprendre sur la bourse, de comment bien gérer mon argent te j’avais déjà une porte de sortie. Par contre, mon histoire n’est pas la même pour tout le monde», mentionne Victoria Kult.

Fière de son parcours, elle a été rapidement acceptée dans le monde des affaires. Elle doit quand même à l’occasion se défendre aux attaques envers son passé par ses paires.

«C’est arrivé peut-être deux fois dans les dix dernières années, c’était des commentaires qui me défiaient un peu plus, mais comme je suis une personne qui ne se laisse pas piler par-dessus», souligne-t-elle.

Victoria Kult ressent une belle fierté d’être en liste pour le prix dynamisme à la banque RBC qui récompense l’entreprise qui connait la meilleure croissance dans les trois dernières années.

«Votre passé ne vous définit pas, mon passé a fait en sorte que j’ai évolué en tant que personne et j’ai grandi et que je suis la personne que je suis. Rien n’est impossible dans la vie»

Un milieu qui a changé

Victoria Kult réalise des conférences à l’occasion pour parler de son histoire. Même si son histoire se termine bien, elle ne fait pas la promotion de ce milieu très difficile pour les jeunes femmes.

«Quand on se lance dans ce milieu, c’est parce qu’on a un sens entrepreneurial. Du coup c’était le mien. Quand je suis rentré là-dedans, j’avais déjà une porte de sortie, je me suis dit de 18 à 20 ans je vais atteindre mon but mes objectifs», explique Victoria Kult.

Avec l’arrivée de joueur comme Onlyfans, elle croit que cette industrie devient trop accessible pour des jeunes filles qui sont dans des positions plus vulnérables.