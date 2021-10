GAGNÉ, Madeleine Roy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madeleine Roy à l'âge de 91 ans et 8 mois. Elle nous a quitté paisiblement le 16 septembre 2021 à son domicile, entourée de l'amour des siens. Elle laisse dans le deuil sa sœur Lorraine, ses enfants: Michèle (Bernard) et Alan (Marie), sa belle-fille Isabelle (Patrick), ses petits-enfants: Marianne, Mélissa, Marc, Mireille, Audrey, Sylvie, Jonathan, Kevin, Myriam, Samuel, Léthitia, William et leur conjoint(e)s respecti(ve)fs; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gérard, Dorothée, Rachel, Maurice N, Maurice G (Colette), Claire, Louis et Dominique, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux et nièces. Elle retrouvera son fils François, ses frères et sœurs: Roger, Georges-Henri, Rachel, Laval, Laurette, Alma, Marie-Paule, Marcelle, Gilles, Régis et Colette. Nous tenons à remercier l'équipe du CLSC et des soins palliatifs à domicile de Trois-Rivières, qui ont su apporter un immense support à la famille au cours des derniers mois. Des dons à la Société Alzheimer ou l'Entraide Diabétique seraient appréciés.à compter de 13h.