Défi 30 jours d’épargne: 30 conseils faciles pour économiser de l'argent tous les jours

En collaboration avec

En matière d’épargne, la règle est simple : rien ne bougera tant que vous ne changerez pas vos habitudes financières! Alors, comment passer des bonnes intentions à un vrai plan d’action? En relevant le « Défi 30 jours d’épargne », à la fois réaliste et bénéfique!

« Dans la vie, trois choses sont essentielles : la santé physique, mentale et financière », explique Mino Adjin, conseiller en sécurité financière de la Sun Life.

Son approche vise à humaniser les finances personnelles. Il constate au fil des ans les résultats positifs de saines habitudes d’épargne. C’est parti!

Défi 30 jours pour muscler votre discipline financière

Jour 1 : notez vos dépenses chaque jour

Notez vos dépenses à la main ou dans une application durant 30 jours pour avoir un portrait global, puis évaluez si certaines sont superflues.

Jour 2 : priorisez le remboursement de vos dettes

Vous avez des dettes (cartes de crédit, prêt étudiant, auto, etc.)? Repérez celles ayant les taux d’intérêt les plus élevés et priorisez leur remboursement.

« Pour éviter le surendettement, la carte et la marge de crédit ne devraient être utilisées que pour des achats réellement importants », conseille Mino Adjin.

Jour 3 : téléchargez et apprenez à utiliser une application pour gérer son budget

En observant vos dépenses et vos entrées d’argent de manière disciplinée, vous aurez une image claire (et sans filtre!) de votre réalité financière.

« Le budget, c’est vraiment la base pour mieux contrôler ses dépenses. Sans budget, on avance au pif. Ce n’est jamais une bonne idée », précise le conseiller en sécurité financière.

Getty Images

Jour 4 : apprenez à dire « non »

Posez-vous la question : « Devez-vous à tout prix acheter ce pull? Et cet énième « gugusse »? Posez-vous la question : « Pourrais-je m’en passer? ». Très souvent, se poser la question, c’est y répondre. Faites-vous réellement plaisir! Virez le montant équivalent à son coût dans votre compte qui est dédié à l’épargne.

Jour 5 : activez les versements automatisés

Vous n’avez pas de compte d’épargne? Ouvrez-en un et activez les versements automatisés. Essayez avec 50 $ par semaine, soit 7 $ par jour. Au bout d’un an, vous aurez épargné 2 600 $ de plus! « L’épargne systématique est une stratégie gagnante », confirme Mino Adjin.

Et si vous placez cette somme dans un fonds commun de placement, vous accumulerez encore plus d’argent. C’est un pensez-y-bien qui peut être payant!

Jour 6 : dressez une liste de nouveaux réflexes payants

Voici quelques exemples : baisser les thermostats en quittant la maison, débrancher les appareils inutilisés, limiter la durée des douches ou remplacer les ampoules par des DEL moins énergivores.

Jour 7 : parlez de votre première semaine à votre entourage

Comment se passe votre défi? Quels sont les enjeux? Quelle sera la prochaine étape? Gardez la motivation en parlant du défi à vos amis (et influencez-les par la même occasion!)

Jour 8 : magasinez vos assurances

Avez-vous le meilleur service au meilleur prix? Faites le tour des différentes compagnies pour vérifier... et négociez!

Jour 9 : renégociez votre forfait cellulaire

Payez-vous trop cher votre forfait cellulaire? Avez-vous besoin de tous les services offerts? Est-ce moins cher ailleurs? Renseignez-vous!

Jour 10 : demandez une augmentation de salaire

Votre contribution à l’entreprise est remarquée? Vous en faites plus qu’il ne faut? Alors, pourquoi hésiter? Si vous ne la demandez pas, vous ne l’aurez probablement pas.

Même quelques dollars de plus par heure peuvent faire une grande différence au fil des mois et des années!

Getty Images/iStockphoto

Jour 11 : planifiez une journée d’activités sans dépense

Profitez d’activités offertes gratuitement dans votre quartier : un nouveau monde s’ouvrira à vous!

Jour 12 : utilisez enfin cette carte-cadeau

Sortez vos cartes-cadeaux des boules à mites et passez un après-midi au spa sans sortir un sou de vos poches.

Jour 13 : cuisinez!

Oubliez les mets à emporter et les restaurants pendant une semaine. Voyez combien vous avez économisé. On vous le dit : vous n’en reviendrez pas!

Jour 14 : faites vos lunchs

Vos parents ne vous faisaient pas des lunchs pour le plaisir seulement. À long terme, ça fait une réelle différence sur le budget. Cuisinez en plus grandes quantités et prévoyez vos repas pour toute la semaine.

Vous êtes à mi-parcours : bravo!

Jour 15 : sortez les ciseaux

Abonnement au gym ou à ce magazine ramasse-poussière, chaîne de streaming oubliée après le visionnage en rafale d’une série... Faites l’inventaire de vos abonnements automatisés. Sortez les ciseaux. Clic.

Getty Images

Jour 16 : demandez des conseils à votre entourage

Inspirez-vous des meilleures pratiques de vos proches. Votre tante Ranya a l’air hot avec ses finances? Demandez-lui ses trucs!

Jour 17 : pensez vintage

Pourquoi acheter neuf quand vous pouvez l’avoir usagé, pour moins cher, avec un look vintage?

Et pourquoi ne pas vendre ce que vous n’utilisez plus? Comme dirait Marie Kondo : « libérez-vous du superflu pour ne préserver que l’essentiel et ce qui vous procure une joie réelle ».

Jour 18 : achetez d’avance vos cadeaux?

Vous savez déjà ce que les membres de votre famille veulent pour leur anniversaire ou pour Noël? Surveillez les soldes de leurs magasins favoris. Vous économiserez beaucoup!

Jour 19 : épargnez en mode écolo

Participez à des groupes d’échanges ou repérez les dons d’articles en ligne (Facebook Marketplace, par exemple).

Vous pouvez également suivre des personnes influentes et inspirantes en matière d’épargne et de finances personnelles. Ça vous donnera peut-être l’idée d’adopter de nouvelles bonnes habitudes.

Jour 20 : désabonnez-vous!

Dites au revoir aux infolettres et notifications par courriel qui vous incitent à dépenser plus. Faites l’inventaire et coupez!

Getty Images

Jour 21 : videz vos provisions

Congélo, garde-manger, épices : utilisez tout ce que vous possédez avant d’aller à l’épicerie. C’est le moment de passer à l’action et d’être créatif dans l’élaboration de vos recettes!

Jour 22 : optez pour des plats économiques

Dressez une liste de repas peu coûteux. Vous aimez le houmous ou encore le baba ganoush? Ces recettes sont simples et super économiques à préparer. Profitez de la saison pour faire des conserves et des réserves!

Jour 23 : repensez votre épicerie

Consultez la circulaire de votre supermarché pour repérer les rabais de la semaine et élaborez ensuite votre liste d’épicerie. Prévoyez à l’avance les repas de la semaine pour n’acheter que les aliments dont vous aurez besoin.

Petit rappel : rendez-vous au supermarché après avoir mangé!

Jour 24 : emmagasinez des plats dans votre congélo

Si votre mère cuisine en triple lorsque vous allez souper chez elle, repartez avec des restants et congelez-les. Ces plats seront toujours aussi bons dans quelques semaines!

Jour 25 : remboursez vos factures à temps

Payer des intérêts à cause d’un oubli équivaut à jeter votre argent par les fenêtres. Faites attention pour éviter les frais de retard. Vive les paiements automatisés pour ne jamais oublier de payer à temps!

Getty Images/iStockphoto

Jour 26 : considérez la colocation

Vivre entre amis, en famille ou dans une maison intergénérationnelle : si cela vous convient, vous y trouverez aussi des avantages sur le plan humain.

Jour 27 : ne faites aucune dépense ou paiement

Aujourd’hui, du lever au coucher, ne dépensez pas un sou. Prenez donc votre café à la maison pour une fois!

Jour 28 : attendez 30 jours!

Désormais, si un nouveau « besoin » pointe le bout du nez, attendez 30 jours avant de l’acquérir. Durant cette période, vous réaliserez probablement l’inutilité de cet achat impulsif.

Jour 29 : parlez à un conseiller en sécurité financière

« Les finances, ça peut être complexe pour certains. Les conseillers en sécurité financière offrent de démystifier et de vulgariser cela gratuitement », rappelle Mino Adjin.

Il ajoute que les efforts d’épargne doivent s’accompagner de stratégies connexes, en optant par exemple pour les bons outils financiers. « Qu’il s’agisse de REER, de CELI ou de REEE, chaque personne nécessite une approche différente. »

Jour 30 : amusez-vous!

Avec le temps, vous constaterez qu’épargner deviendra plus gratifiant que consommer. Alors, n’hésitez pas à revoir régulièrement votre budget pour cibler les dépenses superflues.

Getty Images/iStockphoto

Et après?

Un peu comme le gym après les Fêtes, il faut maintenir ces nouvelles résolutions pour en ressentir tous les bienfaits à moyen et long terme, conseille Mino Adjin. « Le prochain défi est donc d’éviter de retomber dans ses mauvaises habitudes après 30 jours. Il faut garder le cap et la motivation. »

Pour atteindre vos objectifs d’épargne, n’hésitez pas à demander l’aide d’un conseiller en sécurité financière de la Sun Life!