Gilles aimait tant la vie celle-ci lui a sûrement paru trop courte.À son domicile, le 18 septembre 2021, à l'âge de 80 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Gilles Fortin, époux de dame Liette Lévesque. Né à Donnacona, le 18 juillet 1941, il était le fils de feu dame Simone Paquet et de feu monsieur Raymond Fortin. Il demeurait à Québec.Les cendres ont été déposées au cimetière de Giffard. Outre son épouse Liette, monsieur Fortin laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Catherine Vallières), Annie (Dan Kit), Julie (Jean-Marc Moinet); son frère Yvan (Francine Maltais); sa sœur Raymonde (Michel Beaulieu); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lévesque: Marcelle (André Robitaille), Gilles (Doris Sirois), Louise (Rémy Normand); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CLSC Orléans ainsi que la docteur Geneviève Painchaud pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de