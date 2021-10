ROBERGE, Willie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Willie Roberge, survenu à Saint-Gervais le 23 septembre 2021. Il était le fils de feu Marie-Léonie Blanchette et de feu Wilfrid Roberge. Il habitait à Lévis. Sa famille recevra les condoléances le dimanche 10 octobre 2021 dès 13h, enL'inhumation des cendres se tiendra en toute intimité à une date ultérieure au cimetière de Charny. Il laisse dans le deuil son épouse Réjeanne Rodrigue, ses enfants : Serge, Mario (Carole Gervais), Jean (Johanne Rodrigue), Daniel (Patricia Sylvain); ses petits-enfants : Sabrina (Simon Ricci Gagnon), Michaël (Sofia Leite), Kevin (Andrée-Ann Boulanger), Joël (Eugénie Rioux), William (Camille Richard), Jacob, Jayce (Raphaël Perron), Jenny (William Henri-Coté), Joey (Alexia Henri-Coté), Joudy, Maude (Bryan Morissette), Corine (William Proulx) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Elia, Logan, Jordane, Mia, Lexson et Matteo. Il laisse derrière lui sa sœur Thérèse (feu Paul-Eugène Blais) et il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs: feu Élizabeth (feu Armand Roy), feu Edouard (feu Paquerette Dubois), feu Raymond (feu Aldéa Samson), feu Joseph (feu Huguette Coté), feu Gisèle (feu Maurice Dubois), feu Jean-Marie, feu Rosaire (Mariette Gingras). Il sera regretté également par les frères et sœurs de son épouse : feu Claude (Isabelle Blanchette), Jules (Ghislaine Carrier), Céline, Marie- Thérèse, Bérénice (Lise Lacroix), Pauline (feu André Houle), Louise (Normand Dubé), Solange (Denis Plante), Ginette (Guy Gignac), Yvon (Claudet Nadeau), Paul, feu Jean-Pierre (Lise Turgeon), Sylvie (feu Alain Demers), Jimmy et Gerry ainsi que par plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces et des amis très chers. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du CHSLD Saint-Gervais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'espoir, 80 boul. Bégin, Sainte-Claire (QC) G0R 2V0, téléphone : 418 883-3359, poste 233. https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-le-rayon-despoir-de-la-mrc-de-bellechasse/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.