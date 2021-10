HUOT, Odette



C'est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès de dame Odette Huot survenu le 22 septembre 2021. Elle était l'épouse de monsieur Michel Huot, la mère de Martin (Isabelle Marois), Annie (Richard Lambert) et Patrice (Caroline Poudrier), la grand-mère de Jérémy (Laurie Lemay) et Félix-Antoine Huot, d'Eléonore et Thierry Lambert et de Béatrice et Simone Huot. Elle était également la sœur de Serge (Lise Fecteau), Edith (Jean-Marc Fecteau) et Murielle (Claude Laberge) et la belle-sœur de feu Jocelyne (feu Jean-Paul Tremblay), Katherine (Roger Forgues), Charlotte (Égide Gingras) et Bruno (Louise Létourneau). Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de L'Ange-Gardien où reposent déjà sa mère dame Irène Ferland et son père, monsieur Lionel Huot.Elle a été confiée à la Maison funéraireToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Cité-Joie: 28 Chemin des Cascades, Lac-Beauport, QC G3B 1C6 https://fondationcitejoie.com/