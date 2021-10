CARPENTIER, Claudette



Au CHUL de Québec, le 9 septembre 2021, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée dame Claudette Carpentier, épouse de feu Alphonse Leclerc, fille de feu monsieur Clodémir Carpentier et de feu dame Lucienne Frenette. Native de Portneuf, elle demeurait au Manoir de Cap-Santé. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h30L'inhumation suivra au cimetière de Portneuf. Madame Carpentier a été confiée à laMadame Carpentier laisse dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs: feu Michel Carpentier (Suzanne Lefebvre), Gérald Carpentier (Micheline Langlois) et Daniel Carpentier (Denise Lachance); ses neveux et nièces de la famille Carpentier: Dany Carpentier, Jacques Carpentier (Laetitia Lambert), Marie-Josée Carpentier (feu Renald Moisan, Richard Moisan), Vicky Carpentier (Christian Bilodeau), Nancy Carpentier (Robert Matte), Karine Carpentier (Pascal Gélinas) et Pierre-Luc Carpentier; les neveux et nièces de la famille Leclerc, sa filleule Carrie-France Leclerc (Daniel Hamel) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s, spécialement Diane Chevalier Lefebvre (Marcel Delisle). Un merci spécial au personnel du CHUL, des soins palliatifs et de l'unité de la cardiologie pour les bons soins reçus.