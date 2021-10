MAINGUY, Josée



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 18 septembre 2021, à l'âge de 56 ans, est décédée dame Josée Mainguy, conjointe de monsieur Jean Tremblay. Elle était la fille de feu dame Jeanne-d'Arc Lévesque et feu monsieur Roger Mainguy. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean; ses enfants: Samuel et Andréanne Tremblay (Jason Perron); son petit-fils Hank Perron-Tremblay; sa sœur: Carole (Gerry Ferland); ses frères: Jean-Pierre (Patricia Palachi), Marc (Line Bélanger), André (Hélène Leclerc) et Benoit (Monique Caya); son beau-frère Pierre Tremblay, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, dont ses grands amis: Sylvie Moisan et André Mercier auxquels elle tenait énormément. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leurs excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.