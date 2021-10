POULIN, Jean-François



À l'Hôpital Général du Lakeshore, Pointe-Claire, le 17 septembre 2021, à l'âge de 45 ans, est décédé monsieur Jean- François Poulin, fils de monsieur Jean-Guy Poulin et de feu madame Ghislaine Chevalier. Il laisse dans le deuil sa compagne Valérie Léveillé, son père Jean-Guy Poulin et sa compagne Rosine Lallement, son frère Richard (Dominique Émond), ses grands amis André Tassé et Jean-François Trudel, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général du Lakeshore pour les soins prodigués et leur dévouement.de 12 h 30 à 14 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Petit Blanchon, 508 - 725 boulevard Lebourgneuf, Québec, QC G2J 0C4, site web : www.fondationlepetitblanchon.com. Des formulaires seront disponibles sur place.