Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 1er octobre 2021 à l'âge de 93 ans et 5 mois nous a quittés monsieur Fernand Côté. Il était l'époux de dame Lucienne Ménard et il demeurait à Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au Funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. Monsieur Fernand Côté laisse dans le deuil son épouse madame Lucienne Ménard; ses enfants: France, Alain (Sylvie Perron), Yvon (Lily Boivin); ses petits-enfants: Michaël (Jessica Bélanger), Marie-Lyne (Jean-Philippe Trudel), Jean-Philippe (Cynthia Blais), Charles-André, Marc-Olivier; ses arrière-petits-enfants: William, Charles-Antoine, Annabelle, Étienne, Alicia, Amélia, Jolianne, Anthony, Olivier, Éloi, Émile, Mathias; ses sœurs et son frère: Jeannine (feu Paul-Émile Asselin), Solange (feu Jean Doyon), Marguerite, Jean-Louis, Jocelyne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ménard ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre ses parents: Donat Côté et Marie-Louise Tremblay; ses sœurs et ses frères: Lucienne (en premières noces feu Paul-Émile Simard et en secondes noces feu Paul Gingras), Marie-Anna (Antoine Lavoie), Désiré (Lucille Girard), Gloria, Denis. Un merci spécial est adressé à la Dre Marie-Christine Chevrette et au personnel du CHSLD de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds CHSLD ou à la paroisse Saint-François d'Assise pour la communauté de Baie-Saint-Paul, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la