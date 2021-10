DUGUAY, Josée



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant- Jésus où elle a œuvré pendant plus de 20 ans, veillant aux soins et au confort de ses patients), le 23 septembre 2021, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Josée Duguay, épouse de feu M. André Villeneuve et conjointe de monsieur Richard Parent. Elle était la fille de feu Joseph Duguay et de feu madame Juliette Verret. Elle demeurait Ste-Brigitte de Laval, Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation suivra au cimetière de la Nativité, Rue Wilbrod Robert, Québec. Madame Duguay laisse dans le deuil son conjoint monsieur Richard Parent; son fils David Villeneuve (Mélissa Vézina); sa belle-mère Mme Jeannine Richard (feu Robert Parent); ses frères et sœurs: Mario, Guylaine (Michel Jones), Francine (Martin Dufour), Danielle (Denis Turcotte), Stéphane (Annie Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir la Fondation du CHU de Québec (CIC), 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca et / ou par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, www.cancer.ca