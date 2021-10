[EN DIRECT] Mairie de Québec: les cinq principaux candidats croisent le fer dans un débat

À un mois des élections municipales, les cinq principaux candidats à la mairie de Québec croisent à nouveau le fer dans un débat organisé par le regroupement AXE Lebourgneuf.

Jean-François Gosselin (Québec 21), Bruno Marchand (Québec Forte et Fière), Jean Rousseau (Démocratie Québec), Marie-Josée Savard (Équipe Marie-Josée Savard) et Jackie Smith (Transition Québec) sont rassemblés dans l'auditorium de LaScène Lebourgneuf afin de débattre de leurs idées et engagements en vue du scrutin du 7 novembre prochain.

Il s'agit du deuxième débat réunissant les cinq aspirants maires de Québec, après celui de mardi, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. Mercredi, quatre candidats ont participé à un débat virtuel sur la place des aînés à Québec, mais celui-ci s'est déroulé sans la présence de Marie-Josée Savard.

Plus de détails à venir...

