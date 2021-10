Environ 1500 circuits d’autobus scolaires annulés depuis le début de l’année scolaire

Chaque jour, au Québec, près de 500 000 enfants du primaire et du secondaire voyagent par autobus scolaire, mais le manque criant de chauffeurs met en péril plusieurs centaines de circuits.

Martin Bureau, directeur général adjoint à la Fédération des transporteurs par autobus, estime qu’il manque 1200 chauffeurs dans toute la province.

«À ce jour, on dénombre environ 1500 circuits qui n’ont pas pu être effectués depuis la rentrée scolaire», a expliqué jeudi M. Bureau, en entrevue à l’émission Le Québec matin, à LCN.

«C’est certain qu’il y a des régions qui sont plus névralgiques: on parle de Montréal, la Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière... Ce sont des régions plus problématiques», a affirmé M. Bureau, qui croit que le problème est une conséquence directe du manque de main-d’œuvre.

Lorsque les circuits sont annulés, les parents l’apprennent souvent à la dernière minute, soit très tôt le matin.

«Sachez que les transporteurs font tout en leur pouvoir pour pallier ce manque de personnel. Je vous dirais que bon nombre d’entreprises, leur personnel de bureau, leurs mécaniciens, ont tous leur permis pour conduire des autobus pour pallier le manque au pied levé», a dit M. Bureau.

Selon lui, l’âge moyen des chauffeurs est de 55 ans, et il peut être difficile d’attirer des employés plus jeunes dans le milieu. Si les salaires étaient plus attrayants, croit-il, de nouvelles personnes seraient attirées par la profession.

