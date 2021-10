VÉZINA GENOIS, Pierrette



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 30 septembre 2021, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée dame Pierrette Vézina, épouse de feu monsieur Antoine Genois, fille de feu monsieur Achille Vézina et de feu dame Delvina Bouchard. Elle était native de Saint- Raymond.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 9 h à 10 h 30,et de là au cimetière paroissial. Madame Vézina laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Marie-France Banville) et Éric (Mélanie Riendeau); Florence Simard; sa petite-fille adorée Charlotte, son beau-frère et belles-sœurs: feu Madeleine (Jean-Louis Baribeau), feu Léo (Augustine Genois) et Colette Genois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Manoir de la Rivière à Cap-Rouge ainsi qu'à l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale, https://fondationfais.org/comment-aider/dons-en-ligne/