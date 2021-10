DIOT, Evelyne



Monsieur Jacques Bélanger a l'immense tristesse de vous faire part du décès de madame Evelyne Diot survenu le 1er octobre 2021, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Après une courageuse bataille contre le cancer, Evelyne s'est éteinte dans la fleur de l'âge à 59 ans, paisiblement dans les bras de son bien-aimé.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie soit à 9h30. Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Jacques Bélanger; son fils adoré: Yoann; ses parents Claudette Boilevin et Jacques Diot; ses frères et sœurs: Annick, Nathalie, Lionel et Adeline; ses neveux et nièces : Marine, Morgane, Erwann, Clément et Raphaël; ses belles-filles: Julie et Anne Marie; ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine. Merci à tout le personnel de l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur accompagnement et leur gentillesse. Evelyne ne souhaite ni fleurs, ni couronnes. Elle aimerait que vous fassiez parvenir des dons en argent au CRCEO, CHU, et la Société Canadienne du cancer.