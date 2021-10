DION, Jean-Marie



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 28 septembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Dion, époux de dame Marcelle Plourde. Il était le fils de feu Lucienne Desroches et de feu Roméo Dion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse Marcelle Plourde, son fils Denis (Lucie Duclos), sa petite-fille Rose-Marie; ses frères et sœurs : Sœur Jeannine, feu André (Suzanne Morissette), Lucien, Louisette (Paul Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plourde : Ludger (Denise St-Onge), Carmen, Jean-Louis, Nicole ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du Saint- Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 585-4385.