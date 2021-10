DION, Micheline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 septembre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Micheline Dion, fille de de feu Sauveur Dion et de feu Rose Roy. Elle demeurait à Lévis, native de St-Lazare-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 8h30 à 10h45.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline, Sylvie (Steve Fradet) et Patrick (Jacinthe Bélanger); ses petits-enfants: Félix-Antoine et Sophy-Ann Fradet, Maïka et Logan Dion. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Guy (Marguerite Chabot), Carmen (Jean-Yves Morin), feu Conrad (Diane Goupil), Gilles (Odette Mercier), André (Lise Létourneau), Jacques (Lyne Bilodeau), Rachel (Albanie Vienneau), Michel (Marguerite Côté), Sr. Catherine NDPS et Renée (feu Daniel Aubin). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille de feu Jacques Dion: André (Madeleine Lehouillier), Marielle (Gilles Caron), Francine (Michel Frappier), Louis (Réjeanne Lemelin) ainsi que son filleul Louis-Philippe Aubin et ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8 ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire