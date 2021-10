GODBOUT, André



À son domicile, le 19 septembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Godbout, époux de dame Claire Morency, fils de feu dame Laure-Aimée Royer et de feu Jean-Marie Godbout. Il demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h etIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Michel (Nicole Lehoux), feu Louise (Jacques Chouinard), Danielle (Martin Provencher), Nathalie (Alain Labrecque), Diane (Gino Bouchard), Jean-François (Marie-Claude Fortier); ses petits-enfants: Samuel, Audrey; Simon-Jacques, Olivier, feu Julien; Mathieu, Emilie, William; Sarah-Suzanne, Charles-André, Eliane, ainsi que leur conjoint(e)s; ses cinq arrière-petits-enfants: Laurianne, Naomie, Camille, Loralie, Abbie; ses frères et sœurs: Hélène (feu Antonio Morissette), feu Jean-Guy (feu Cécile Trottier), Murielle (feu James Cassey), Yvon, Denis (Janet Gagnon), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morency : Pierre (feu Louise Vézina), Thérèse, Michelle (Robert Giroux), Denis (Nicole Fournier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél : 418 656-4999, téléc. : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca