LAFLEUR, Nelson



À son domicile, le 20 septembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Nelson Lafleur, époux de madame Nicole Ferland. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMonsieur Lafleur laisse dans le deuil son épouse madame Nicole Ferland; ses enfants: Sylvie, Jean-François et Patricia (François Vennes); ses petits-enfants qu'il aimait plus que tout: François-Xavier, Charles-Olivier, Bella-Mathilde, Alice et Abygaëlle; ses frères et sœurs: Yolande (feu Roger Doucet), Huguette (feu Gaston Deblois), Réjeanne (feu Guy Samson), Roland (Véronique Couturier), Denise (feu Italo Dassié), Liette (Serge Roger); France et Micheline (Terry Lowe); ses belles-sœurs: Pierrette Bélanger (feu Paul-André Lafleur) et Claudette Racine (feu Claude Lafleur); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland: Paulette (feu Georges Ouellet), feu Denise (feu Yvon Chabot), Pierrette et Gilles (feu Michèle Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.