RENAUD, Adrien



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 31 août 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Adrien Renaud, époux de dame Yolaine Simoneau. Né à Québec le 31 décembre 1959, il était le fils de dame Julia Dumas et de feu monsieur Fernand Renaud. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Yolaine et sa mère Julia, monsieur Renaud laisse dans le deuil son fils Maxime; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simoneau: Pierrette (Germain Parent), Céline (Yves Bourdon), Benoit (Julie Théberge), Sylvie (Richard Corbin), Lucie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. La famille remercie tous ceux qui les ont supportés durant cette période.