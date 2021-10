Forte hausse des intoxications au GHB depuis cet été à Québec

Les cas de surdose et d’intoxication au GHB connaissent une hausse fulgurante actuellement à Québec, ce qui inquiète des intervenants communautaires et des médecins.

«Depuis quelques mois, c’est assez présent, à un point où ça devient très inquiétant», lance Mario Gagnon, de l’organisme communautaire Point de repères, spécialisé en toxicomanie.

«Oui, ça circule plus. Depuis le début de l’été 2021, on constate une forte augmentation des cas de surdose et d’intoxication où il y avait présence de GHB», affirme aussi la Dre Anne-Frédérique Slythe, médecin-conseil au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les données disponibles combinent toutefois les consommateurs «volontaires» et ceux drogués à leur insu.

Facile à trouver

Plusieurs sources ont rapporté une multiplication des épisodes d’intoxication au GHB dans des bars de Québec. Avec la pandémie, la cocaïne et l’héroïne sont plus difficiles à obtenir et se vendent plus cher. Le GHB, lui, serait facile à trouver.

Selon les données du CHU de Québec, 122 visites ont été enregistrées pour des intoxications intentionnelles et non intentionnelles au GHB entre le 1er juin et le 5 octobre. Les patients étaient des adultes.

À titre de comparaison, 86 visites avaient été effectuées durant cette période, en 2019, et 140 en 2020.

