Je crains pour mes enfants

J’étais en couple avec mon conjoint depuis une douzaine d’années avec deux enfants, quand j’ai fait une grosse dépression nerveuse. Du jour au lendemain, j’étais devenue un légume. Mon travail me pesait, la vie à la maison me pesait, même mes enfants me pesaient. J’avais du mal à me lever le matin, et même si je m’endormais après le souper, je ne réussissais pas à remonter la pente. L’arrivée de la COVID-19 m’a achevée.

Mon conjoint a choisi mars 2020 pour m’apprendre qu’il s’ennuyait avec moi et qu’il n’avait plus envie qu’on poursuive notre route ensemble. J’étais sous le choc quand il est parti, pour apprendre peu de temps après, du moins c’est ce qu’on m’a dit, qu’il vivait déjà avec une autre femme.

Dès la naissance de notre fille en 2014, son attitude avait changé. Fini les mots doux et les caresses furtives dans la cuisine. J’étais devenue une mère, et il n’avait plus le même appétit pour moi. Surtout qu’il me reprochait de n’avoir pas écouté ses mises en garde à savoir que les enfants, ce n’était pas son idée, qu’il s’en serait passé.

J’étais si heureuse d’être mère que ses paroles ne m’ont pas marquée. Par la suite, il a rarement été gentil avec moi, sans toutefois refuser qu’on fasse un deuxième enfant. Notre fils est né, et c’est à partir de là que je l’ai senti se détacher complètement de moi. Comme il avait toujours eu un caractère difficile, ça devenait juste pire, mais j’allais tout faire pour passer au travers pour nos deux enfants.

Hélas, rien ne s’est replacé jusqu’en mars 2020 quand il a décidé de partir. J’ai vécu les 16 derniers mois à me remettre de ma dépression en m’occupant au mieux de nos enfants grâce à l’aide de mes parents, pendant que de son côté, il entreprenait des procédures de séparation pour être clean avec sa blonde.

Il ne tient pas compte de ce que mon salaire, plus élevé que le sien, apportait de plus dans notre cagnotte commune, et tente par tous les moyens de me laver, pendant que je répugne à me montrer exigeante, de peur qu’il se venge à travers les enfants, qu’il voit de moins en moins à mesure que le temps passe. Mes parents trouvent que je ne suis pas normale d’être aussi molle envers lui et je ne sais plus quoi faire.

Une femme trompée

On dirait que vous signez « une femme trompée » en oubliant le sens profond d’un tel outrage. Non pas que je veuille attiser votre colère contre votre ex, mais je veux vous rendre consciente du pouvoir que vous lui accordez, sans raison, sur votre vie. Qu’est-ce qui vous a rendue aussi insécurisée pour ne pas réagir devant son ingratitude ?

Vous avez vaincu la dépression, en plus d’avoir traversé la pandémie malgré les obstacles, alors jamais je ne croirai que vous n’êtes pas capable de faire valoir vos droits tant ça relève de l’évidence. Vos enfants ont besoin de leur père, mais pas au détriment de leur mère. Comme vous êtes la plus présente dans leur vie, il importe de retomber sur vos pieds et de faire savoir à cet homme qu’il a fini de profiter de votre vulnérabilité.