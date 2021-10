Les Dodgers ont eu chaud, mais passent

L'étoile de Chris Taylor a brillé juste au bon moment dans la ville des stars, mercredi. Le voltigeur des Dodgers de Los Angeles a frappé un circuit de deux points en fin de neuvième manche pour permettre aux siens de remporter le match d'élimination de la Ligue nationale 3 à 1 face aux Cardinals de St. Louis, mercredi, au Dodger Stadium.

Les gagnants affronteront ainsi les Giants de San Francisco en série de section à compter de vendredi. Ceux-ci n'ont inscrit qu'une victoire de plus que leurs rivaux de la Californie en saison régulière, soit 107 gains, un record de concession.

Tommy Edman a inscrit le premier point de la rencontre pour les Cardinals durant la manche initiale. Après avoir frappé un simple, il a volé le deuxième coussin, puis a profité d’un mauvais lancer de Max Scherzer pour croiser le marbre.

Un circuit en solo de Justin Turner, au cours du quatrième tour au bâton, a toutefois créé l’égalité.

Taylor s'est aussi démarqué en défense en réalisant un superbe attrapé aux dépens d'Edmundo Sosa en huitième.

Sur la butte, Scherzer a donné un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Le partant des Cards, Adam Wainwright, a travaillé un peu plus longtemps, permettant un point, quatre frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en cinq manches et un tiers.

