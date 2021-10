L'héritage des enfants en attente en raison de l’appel de Cardinal, dénonce le père de la victime

Le père de Jaël Cantin, cette mère de six enfants qui a été assassinée par son conjoint Benoit Cardinal, a livré un puissant témoignage en cour mercredi, demandant au meurtrier de sa fille à mettre fin aux procédures juridiques.

• À lire aussi: Hommages rendus à Jaël devant un assassin de glace

• À lire aussi: Facebook ferme enfin la page d’un pédophile

• À lire aussi: Meurtre de Jaël Cantin: Benoit Cardinal veut un nouveau procès

Benoit Cardinal, reconnu coupable de meurtre prémédité, conteste le verdict, empêchant ainsi la famille de réellement tourner la page pour regarder vers l’avenir.

Gaétan Cantin est revenu sur cette journée difficile en entrevue avec Jean-François Guérin sur les ondes de LCN.

«Ça nous a permis vraiment d’amener nos émotions et notre quotidien depuis ce jour-là et à quoi on peut s’attendre pour plus tard. C’est loin d’être une satisfaction, mais en même temps, ça fait du bien d’avoir pu enlever une charge sur nos épaules», a expliqué M. Cantin.

Difficile de faire son deuil au travers du processus judiciaire, puisque tout se concentre autour du meurtrier, et moins sur la victime, exprime son père.

«La joie de vivre, l’intensité de Jaël, nous donne de l’énergie pour avancer maintenant», explique le grand-père, mais également tuteur légal des enfants de sa fille.

La victime, Jaël Cantin | FACEBOOK

Si malgré le drame épouvantable, les proches et les enfants vont bien, les dossiers en attente d’être réglés pèsent lourd pour le père de la victime.

«La succession, les héritages des enfants, etc. On a besoin de faire avancer ces choses-là, c’est notre futur. Maintenant on a fermé un chapitre, je crois, on s’est exprimé. Ma demande était claire hier face à Benoit Cardinal, c’était de laisser les enfants avancer et se reconstruire.»

Mercredi, Gaétan Cantin a tenu à s’adresser à celui qu’il désigne comme le «destructeur» de vies, qui ne s’est jamais exprimé durant tout le processus judiciaire, comme cela est son droit. Cardinal a porté en appel son verdict de culpabilité pour meurtre prémédité.

« Pourrais-tu maintenant penser à tes enfants, utiliser un brin de compassion s’il t’en reste et mettre fin à toute cette procédure juridique ? [...] Le bien-être des enfants est en jeu », a articulé Gaétan Cantin, émotif.

Il n’a pas réussi à ébranler le meurtrier de 35 ans, qui est demeuré impassible durant la lecture de toutes les lettres.