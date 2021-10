Lightning: Corey Perry s’en donne à cœur joie

Corey Perry ne rajeunit pas, mais ne ralentit pas non plus. Il l’a une fois de plus démontré avec un doublé dans une convaincante victoire de 6 à 2 du Lightning de Tampa Bay contre les Panthers de la Floride à l’occasion d’un match préparatoire disputé au Amalie Arena.

• À lire aussi: Carey Price appelle à l’aide

• À lire aussi: Absence de Carey Price: «Je ne l’ai jamais vu venir» – Marc Bergevin

L’ancien du Canadien de Montréal a tout d’abord donné l’avance aux favoris locaux, à mi-chemin en deuxième période, avant de marquer ce qui s’est avéré être le filet de la victoire quelques minutes plus tard.

Perry a ainsi marqué quatre buts en trois sorties depuis le début des camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Steven Stamkos a lui aussi touché la cible deux fois dans la victoire, chaque fois avec l’aide de Nikita Kucherov et de Brayden Point. Pat Maroon a ajouté une réussite en fin de rencontre.

Joe Thornton et Owen Tippett ont assuré la réplique pour les Panthers. Anthony Duclair a récolté une mention d’aide dans une cause perdante.

Veleno touche la cible

À Detroit, le Montréalais Joe Veleno a fait la différence pour les Red Wings, qui ont vaincu les Penguins de Pittsburgh au compte de 4 à 2.

Veleno a brisé une égalité de 2 à 2 en enfilant l’aiguille avec moins de cinq minutes à écouler au troisième tiers.

Repêché au 30e rang du repêchage de la LNH en 2018, l’ancien des Voltigeurs de Drummondville tente de faire sa place dans la formation des Red Wings après avoir obtenu ses cinq premiers matchs en carrière l’hiver dernier. Il avait alors inscrit un but.

Pius Suter, Filip Hronek et Tyler Bertuzzi ont été les autres marqueurs dans la victoire, tandis que Drew O’Connor et Dominik Simon ont assuré la réplique pour la formation de la Pennsylvanie.

Panne de courant

Par ailleurs, un match entre les Islanders de New York et les Devils du New Jersey à Newark a été annulé en raison d’une panne de courant.

«En consultation avec les Islanders et la LNH, il a été déterminé que les conditions de jeu ne convenaient pas aux joueurs des deux équipes», ont annoncé les Devils dans un communiqué.

À voir aussi