Matane: l’ancienne usine Enercon enfin vendue

La saga de l’ancienne usine Enercon de Matane, au Bas-Saint-Laurent, est officiellement terminée, alors que la bâtisse a été vendue à Saint-Augustin-Canada-Electric (STACE) pour 9 millions $.

En effet, l’entreprise se spécialisant dans la production de panneaux solaires et de bases de tour d’éoliennes désire implanter une partie de ses activités à Matane. «C’est probablement l’une des plus belles usines dans l’Est-du-Canada», a souligné à TVA Nouvelles Normand Lord, président et chef de la direction de STACE.

Avec cet achat, la compagnie STACE compte maintenant sur trois usines au Québec, les deux autres se situant à Saint-Augustin-de-Desmaures et Trois-Rivières.

De surcroît, les prochaines opérations à Matane s’avèrent une bonne nouvelle pour la région, selon Développement économique Matanie. «C’est une bougie d’allumage exceptionnelle pour notre croissance», a affirmé Jean Langelier, directeur général de l’organisme.

L’usine servira pour une première fois depuis que l’entreprise Enercon a décidé de mettre un terme à ses productions en 2016, avant d’y faire un trait définitif en 2020.

Pour la suite des choses, le député de Matane-Matapédia a assuré qu’il allait mettre la main à la pâte. «Je vais accompagner STACE et les aider dans leurs demandes auprès du gouvernement du Québec», a confirmé Pascal Bérubé.

De plus, l’usine de Matane pourrait compter quelques dizaines d’employés dans ses rangs d’ici un an. Plusieurs investissements sont également prévus, au cours des prochaines années, afin de rendre les installations à la fine pointe de la technologie.

