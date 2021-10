Moins de rorquals à bosse, mais plus de dauphins et de thons rouges

Les grands mammifères marins, comme les rorquals à bosse, ont été moins nombreux cette année dans le golfe Saint-Laurent au large de la Côte-Nord. Toutefois, des dauphins et des thons rouges ont été observés en plus grand nombre.

C'est ce qu'a constaté Jacques Gélineau un résident de Sept-Îles qui est collaborateur de la station de recherche des îles de Mingan et capitaine dans l'industrie des croisières en Minganie.

«On a vu beaucoup de dauphins. Des thons aussi, le gros thon rouge. Probablement qu’il y avait beaucoup de necton, c’est-à-dire du poisson. Ce poisson est devenu des proies pour les plus gros poissons, etc. D’où la présence d’énormément de dauphins à flancs blancs et à nez blancs», a-t-il expliqué lors d'une sortie au large de Port-Cartier avec TVA Nouvelles.

Jacques Gélineau considère que ces dauphins sont parmi les plus beaux au monde.

«La turbidité de l’eau fait en sorte que ces animaux ont développé une pigmentation particulière avec de belles rayures de couleurs sur le corps», ajoute-t-il.

Baleine franche

Le 28 septembre dernier, Jacques Gélineau a photographié une baleine franche. Pour lui, il s'agit une première observation de cette espèce dans la région de Sept-Îles et Port-Cartier depuis 1998. On ne compterait plus que 350 individus de cette baleine menacée d’extinction dans l’Atlantique Nord.

«Si on commence à voir des baleines franches, ça peut avoir des répercussions assez importantes pour l’industrie des pêches ici. D’ailleurs, la baleine observée la semaine dernière, on l’a signalée. On a l’obligation de signaler ces animaux-là. Elle était en plein dans le corridor de navigation, ce qui a amené un avis aux navigateurs des grands cargos de réduire leur vitesse et aussi un avis aux pêcheurs de retirer leurs engins de pêche», explique M. Gélineau.

Les baleines à bosse et autres grands cétacés semblent toutefois avoir été moins nombreux dans le golfe, près de la Côte-Nord cette année. Elles ont été toutefois particulièrement nombreuses dans le secteur de Tadoussac aux Escoumins.

Jacques Gélineau se demande si l’absence de couvert de glace dans le golfe l’hiver dernier pourrait expliquer cette rareté.

«C’est une année assez pauvre pour les gros cétacés dans le golfe Saint-Laurent. Par contre, ils étaient tous dans l’estuaire. Au niveau du couvert de glace, dans l’estuaire, il y en a eu, mais ici, il n’y en avait pas. Je ne sais pas si ça a joué sur la chaîne trophique, mais effectivement, c’est la pire année», indique ce résident de Sept-Îles.

Les changements climatiques préoccupent Jacques Gélineau. Il craint de plus en plus les bouleversements qu’ils entraînent sur l’habitat des mammifères et des poissons du Saint-Laurent.

«Regardez, aujourd’hui, il fait 19 degrés Celsius. Je suis obligé de détacher ma combinaison. On est en octobre. Tout ça a des répercussions. L’hiver dernier, il n’y avait pas de glace. Un hiver sans glace, ça agit sur les gardiens de température. Nécessairement, ça entraîne des changements», conclut-il.