Plus de maternelles 4 ans que prévu: les directions d’école réclament un coup de frein

Malgré la pénurie d'enseignants et de professionnels accentuée par la pandémie, la cible gouvernementale de création de nouvelles classes de maternelles 4 ans a été dépassée cette année. Les directions d'école demandent un coup de frein.

En début d’année, le ministre Jean-François Roberge a reporté de deux ans son engagement d’offrir la prématernelle à tous les petits Québécois.

Le gouvernement visait ainsi l’implantation de 315 classes supplémentaires de prématernelle pour la rentrée de septembre.

«La cible gouvernementale est dépassée puisque c’est un ajout de 350 par rapport à l’an passée», signale le ministère de l’Éducation, ce qui porte à 1345 classes de maternelles 4 ans à travers le Québec.

Le relationniste précise que «l’ouverture des classes est effectuée en fonction des ressources actuelles du réseau scolaire notamment en raison de la disponibilité des locaux et de la main-d’œuvre».

Un ralentissement réclamé

Mais le son de cloche est différent sur le terrain. Si les directeurs d’écoles sont en faveur des classes de maternelle 4 ans, ils demandent au gouvernement Legault de mettre la pédale douce sur leur implantation en raison de la pénurie de profs et de professionnels de l’éducation.

Selon le président de la Fédération québécoise des directions d’établissements d’enseignement, Nicolas Prévost, le réseau scolaire n’a pas les moyens de conserver cette cadence.

«On sait tout ce que ça peut donner comme bienfaits, mais nous, on veut qu’il baisse un peu le rythme de l’implantation des maternelles 4 ans justement parce qu’on fait face, on a trop de pression au niveau de la pénurie de personnel», insiste-t-il.

«On ouvre des services (pour les élèves), mais on se coupe du service ailleurs parce qu’on n’a pas le personnel pour le donner. On n’avance pas, on déshabille Paul pour habiller Jean!», renchérit-il.

Génération COVID

Les bambins qui arrivent sur les bancs d’école à 4 ans ont également plus de vulnérabilités que les plus vieux en raison de la pandémie. Plus de services d’orthophonistes sont donc requis.

«Il y a beaucoup plus de troubles de langage. On en avait déjà beaucoup, mais avec la pandémie, ça a augmenté beaucoup, alors ça va demander encore plus de temps de professionnels, plus de soutien».