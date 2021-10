Saguenay: une camionnette percute un ours à Arvida

Une collision entre un ours et le conducteur d’une camionnette a causé plus de peur que de mal mercredi soir, dans l’arrondissement d’Arvida à Saguenay.

L’incident est survenu sur le boulevard Saguenay, entre la rue Drake et le chemin du Golf, vers 19h45.

« Il n’y a pas eu d’erreur de conduite de la part du chauffeur et la route est bien éclairée. C’est vraiment l’ours qui a décidé de traverser la rue en courant tout d’un coup », explique le porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Bruno Cormier.

Le conducteur de la camionnette n’a pour sa part subi aucune blessure sérieuse. C’est plutôt son véhicule qui a été particulièrement endommagé.

Toutefois, l’animal n’a pas eu la même chance. Les policiers de Saguenay ont fait appel aux agents de la faune pour abattre l’animal qui souffrait et récupérer sa dépouille.

