Un candidat de Coderre forcé de s'excuser

Un candidat d’Ensemble Montréal, Dan Kraft, aurait été forcé de présenter des excuses au parti politique de Denis Coderre en raison de publications controversées sur les réseaux sociaux concernant notamment l’arrestation d’un Noir et les théories les plus répandues qui mettent en doute le réchauffement climatique. Malgré la controverse, il demeure avec la formation politique de M. Coderre.

M. Kraft qui brigue un poste de conseiller dans l’arrondissement d’Outremont (district de Claude Ryan) plonge effectivement dans l’embarras son parti à un mois des élections municipales.

TVA Nouvelles a consulté des publications où il a partagé une vidéo climatosceptique intitulé «The great global warming swindle» qu’on retrouve sur YouTube. Le documentaire est aussi connu sous le titre La Grande Arnaque du réchauffement climatique. Ce film documentaire conteste la conclusion des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), selon laquelle l'activité humaine serait la principale cause du réchauffement climatique.

Dans un autre message, Dan Kraft commente la publication d’un article du National Post qui fait état de l’arrestation controversée, en septembre 2020, par la police d’Ottawa d’un conducteur Noir au volant d’une voiture en raison d’une plaque d’immatriculation expirée. Or, il s’agissait d’une voiture de location qui n’appartenait pas à l’individu. Visiblement embarrassée par son erreur, la police avait dû présenter des excuses alors qu’elle était accusée de profilage racial. En réaction à l’article, le candidat d’Ensemble Montréal, Dan Kraft, avait demandé à l’époque «qu’on laisse les policiers faire leur travail» et s’en était pris au conducteur Noir en affirmant qu’il voulait avoir ses 15 minutes de gloire.

«Certains partages et commentaires sur mes réseaux sociaux ne représentent pas les valeurs d’Ensemble Montréal, je me suis excusé auprès du parti. Je m’excuse également aux personnes qui ont été offensées par mes propos et j’ai retiré ces publications. J’ai appris de mon erreur et me suis engagé à être plus prudent», s'est excusé le candidat du district de Claude Ryan, Outremont.

«Ces publications du candidat d’Outremont ne reflètent aucunement les valeurs d’Ensemble Montréal. Nous avons pris acte de ses excuses, du fait qu'il ait retiré ses propos, et sommes maintenant prêts à tourner la page», a expliqué Ensemble Montréal.

Dan Kraft est titulaire de deux maîtrises en droit international du Brésil et du Royaume Uni, chargé de cours et doctorant en droit comparé à l’Université de Montréal, avocat-négociateur à l’international et médiateur accrédité par l’IMAQ (Institut de médiation et d’arbitrage du Québec).