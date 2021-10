Un nouveau centre de distribution de produits médicaux à Terrebonne

Un nouveau centre de distribution de produits médicaux hypermoderne vient d’ouvrir ses portes à Terrebonne.

Le nouveau centre de Medline Canada a une superficie de 12 500 mètres carrés, a plus de 6000 produits en inventaire, dont des masques, des gants, et des gels antiseptiques notamment, destinés aux hôpitaux, pharmacies, et autres centres de soin.

Ces produits médicaux ont connu une forte popularité au plus fort de la pandémie au printemps 2020.

«La demande des clients fluctuait beaucoup en temps de pandémie, donc Medline a décidé comme entreprise de pouvoir se prémunir d’un inventaire plus substantiel pour pourvoir rapidement à ces fluctuations-là», dit Nicole St-Germain, directrice des ventes pour le secteur hospitalier au Québec.

Medline est un des principaux fabricant et fournisseur de produits médicaux au monde. Active dans 125 pays, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de quelque 20 milliards de dollars par année.

La compagnie a acquis il y a un peu plus de trois ans Dufort et Lavigne qui avait un centre de distribution dans l'est de Montréal.

Avec le centre de distribution inauguré jeudi, la compagnie double la capacité d’entreposage et de distribution.

«Ça nous a permis d’aller à un autre niveau et de pouvoir élargir notre assortiment de produits et d’avoir le volume et les infrastructures pour servir la population québécoise», rajoute Mme St-Germain.

Le centre est entièrement informatisé. Des écrans permettent aux employés de suivre en temps réel l’acheminement des produits, où plus de 600 commandes par jour sont expédiées.

Certains produits doivent être conservés dans des zones de stockage à température contrôlée conformes aux normes de Santé Canada.

«Ça va être des produits à base d’alcool ou des produits qui ont un médicament à l'intérieur», explique Daniel Turcotte, directeur régional des opérations à Medline Canada.

Le centre de Terrebonne emploie une cinquantaine de personnes. Medline Canada compte huit autres centres de distribution au pays.