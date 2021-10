Deux jeunes entrepreneurs dans la vingtaine acquièrent Matelas Confort

Deux jeunes passionnés de l’entrepreneuriat, issus de l’univers des technos, se lancent dans la fabrication de matelas grâce à l’acquisition d’une institution de Québec, avec pour objectif de rajeunir son image.

Christophe Robitaille et Charles-Antoine Roy, tous deux dans la vingtaine, viennent de faire l’acquisition de Matelas Confort, une entreprise bien connue à Québec.

«La pandémie nous a donné matière à réflexion», affirme M. Robitaille.

Ce dernier est propriétaire avec M. Roy de la franchise de simulation de vols Aerosim Expérience, à Québec.

«Lors de la fermeture des commerces non essentiels, on a dû arrêter les activités récréatives avec Aerosim. [...] On se pensait invincibles avant la pandémie», poursuit M. Robitaille.

Tout en conservant leur franchise, qui a repris ses activités, ils se sont mis à la recherche d’une nouvelle possibilité d’affaires. «Les gens vont toujours se coucher pour dormir», dit-il.

De son côté, Mario Boivin cherchait une façon de céder les rênes de l’entreprise familiale, fondée en 1972. Ces deux jeunes entrepreneurs sont arrivés au bon moment. En septembre dernier, ils en sont devenus les propriétaires avec l’acquisition de 100 pour 100 des actions. Dans l’entente, M. Boivin, 62 ans, reste dans l’organisation afin de transmettre son savoir-faire.

Un coup de jeune

«Savez-vous quoi? C’est fantastique! Je vais rajeunir automatiquement avec ces deux-là», s'exclame M. Boivin.

Dès l’acquisition de Matelas Confort, les nouveaux propriétaires se sont donné le mandat d'en rajeunir l’image. Nouveau site web, nouveau logo, mise en place d’une plateforme de vente en ligne, présence sur les réseaux sociaux, tout cela a rapidement été mis en place.

«C’est tout ce que moi je ne faisais pas. Je complétais encore les factures à la mitaine», indique M. Boivin, qui a dirigé l’entreprise avec son frère durant plusieurs années.

L’entreprise vend ses matelas non seulement aux particuliers, mais aussi au secteur commercial et institutionnel. À une certaine époque, Matelas Confort comptait six magasins à Québec.

Le centre de production et la salle de montre ont été réimplantés sur l’avenue Saint-Jean-Baptiste, près du boulevard Hamel et de l’autoroute Henri-IV.

«On n’a pas peur des défis. On a vécu un arrêt forcé pendant presque un an. On avait hâte de bouger», a expliqué M. Roy, le partenaire d'affaires de M. Robitaille.

La compétition est forte dans le marché de la fabrication de matelas, mais les nouveaux propriétaires ont confiance en leurs produits, encore fabriqués de façon artisanale.

Une Américaine ayant séjourné dans un hôtel du Vieux-Québec dont les matelas proviennent de l’entreprise n’a pas hésité à débourser 1400$ de frais de transport pour se faire livrer un Matelas Confort en Illinois.

M. Boivin éprouve une grande fierté de savoir que l’entreprise fondée par ses parents poursuivra ses activités.

