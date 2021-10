Une bonne semaine à l’entraînement chez l’Océanic

RIMOUSKI | L’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, estime que l’équipe a connu une bonne semaine à l’entraînement en prévision de l’affrontement de ce vendredi face aux Saguenéens de Chicoutimi, pour le match inaugural de la saison au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

La direction de l’Océanic a tenu à attendre à ce vendredi pour lancer sa saison devant plus de spectateurs, notamment avec la présentation des joueurs. « Les gars progressent. On avait hâte de rejouer après la défaite de dimanche dernier contre les Remparts. Tyson Hinds est arrivé hier matin (mercredi) du camp des Ducks d’Anaheim avec une petite blessure subie lors d’un entraînement. Il a patiné hier, mais pas aujourd’hui. C’est un cas douteux pour les matchs de la fin de semaine. Louis Robin est en mesure de revenir au jeu. Ça va nous permettre de poursuivre nos essais pour former des trios », a commenté le pilote de la formation rimouskoise.

À la suite des deux premiers matchs de la saison, le personnel hockey de l’Océanic a travaillé sur le manque de cohésion de la formation. « Il n’y a aucune équipe à prendre à la légère dans le circuit cette année. Les Saguenéens ont joué des matchs très serrés en fin de semaine dernière contre Baie-Comeau et ils sont devant nous au classement. Ce sont des gars appliqués et une équipe bien dirigée », a analysé Serge Beausoleil, qui précise que finalement sa troupe a joué un excellent match dimanche, mis à part quelques revirements coûteux qui doivent être évités.

Une belle expérience pour Hinds

Le défenseur Tyson Hinds estime avoir beaucoup appris de son premier contact avec le hockey professionnel. « L’organisation des Ducks aime mon jeu défensif et mon style physique. J’ai beaucoup appris au contact des joueurs de la LNH. Le jeu est beaucoup plus rapide. La préparation est cruciale. Il ne faut jamais rien prendre à la légère. On aimerait que je prenne un peu de poids », a mentionné le choix de 3e ronde des Ducks au dernier repêchage.

En bref

C’est Patrick Hamrla qui sera de retour devant le filet de l’Océanic pour un 3e match vendredi. Serge Beausoleil a laissé entendre qu’on pourrait voir Gabriel Robert ou Jasmin Simon obtenir un départ lorsqu'il y aura une séquence de deux matchs en 24 heures, ce qui sera le cas en fin de semaine prochaine. L’Océanic a nommé ses adjoints au capitaine Ludovic Soucy. Il s’agit de Hinds, Gabriel Jackson, Jacob Mathieu et Xavier Cormier.