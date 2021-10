Une mère qui a perdu la vue à 30 ans apprend à se relever

Marie-Christine Ricignuolo, 32 ans, perdait la vue il y a deux ans à cause de son glaucome peu de temps après son accouchement. Deux ans plus tard, elle va mieux.

• À lire aussi: Exploitation sexuelle: une ancienne «sugar baby» témoigne

• À lire aussi: COVID-19: une militante antivaccin de 21 ans entre la vie et la mort

«C’est l’acceptation parce que j’ai dû faire un deuil, et il y a plusieurs phases à un deuil», raconte-t-elle.

«Finalement, je suis passée à travers l'acceptation et suite à ça, ça m'a permis de me rattacher à des choses que je considère essentielles remplissent à une vie remplie de bonheur.»

Mme Ricignuolo a perdu la vue en l’espace de deux mois à peine.

«C'était trop vite, c'est toujours trop vite dans des épreuves aussi grandes», se désole-t-elle. «J’ai fait face à la noirceur quasi totale.»

Aujourd'hui, elle voit seulement la lumière.

Mme Ricignuolo a dit qu’elle s’est sentie comme une victime pendant un petit moment, mais ce n’est pas resté.

«Je ne suis pas dans cet état d’esprit là», précise-t-elle.

Élever son garçon avec de l'aide

Puisque Mme Ricignuolo a un petit garçon de deux ans, elle reçoit de l'aide de plusieurs personnes pour l'élever.

«Quand on dit ''ça prend un village pour élever un enfant'', je trouve que ça fait beaucoup de sens. J’ai eu beaucoup de ressources, beaucoup d’aide de la famille, des centres de réadaptation, j’ai dit oui à tous les outils et les aides qui étaient possibles quand on fait face à une situation comme la mienne», note-t-elle.

Cependant, son petit bonhomme l'a aidée à garder le cap.

«Il faut lui donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur exemple, c’est clairement ma meilleure motivation, je suis tellement comblée», dit-elle.

Des trucs pour se faciliter la vie

Mme note qu'elle a développé beaucoup de trucs pour s'organiser, dont certains grâce à la technologie.

«Je parle à mon téléphone, à ma télévision et à mon assistant Google, qui est indispensable dans ma vie», note-t-elle.

«Ce qui est le plus difficile, c’est d’improviser des choses», dit-elle. «Tout doit tellement être organisé, planifié, donc ça c’est la plus grande séquelle de la cécité.»

Marie-Christine Ricignuolo donne des conférences sur son histoire. Pour les intéressés, la conférence Apprendre à se relever aura lieu le 14 octobre prochain à 19h au Centre Saint-Pierre à Montréal.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.