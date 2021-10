Basse-ville de Québec: «Le Local» pour les itinérants reçoit 100 000 $

Un organisme qui vient en aide à des personnes marginalisées de la basse-ville de Québec évitera la fermeture grâce à un soutien financier de 100 000 $ offert conjointement par la Ville et la Fondation Maurice-Tanguay.

Le Journal écrivait à la fin de l’été que le centre baptisé sobrement «Le Local» au sous-sol de l’église Saint-Roch avait désespérément besoin de fonds pour poursuivre sa mission, faute de quoi il pourrait être contraint à réduire ses activités ou même à fermer ses portes.

Le cri du cœur des quelque 25 intervenants dévoués a été entendu tant par la population que par les autorités municipales. L’annonce de la Ville de Québec et de son partenaire — qui donnent chacun 50 000 $ — survient au moment où la campagne de sociofinancement du centre d’aide a pratiquement atteint l’objectif de 35 000 $.

Soulagement

Un dénouement qui sera assurément accueilli avec soulagement par les quelque 180 usagers qui foulent le seuil de cet endroit quotidiennement.

«Je ne remercierai jamais assez les organismes qui effectuent un travail indispensable auprès des personnes les plus vulnérables de notre communauté. Les gens du Local et leurs partenaires contribuent à faire de Québec une ville solidaire et inclusive», a déclaré Régis Labeaume, maire sortant de Québec.

Ouvert en décembre 2020 au plus fort de la pandémie, Le Local est un lieu d’accueil dit «à haut seuil d’acceptation». Il est géré par le Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ).

Les personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être sont reçues dans la dignité, peu importe leur état mental ou de consommation. Ils y trouvent de la nourriture, des installations sanitaires, et peuvent téléphoner ou se connecter à Internet.

