Bienvenue à une nouvelle collègue

Bérubé Brassard Audioprothésistes annonce l'arrivée d'une nouvelle collègue audioprothésiste au sein de son équipe. Alice Simard est très attentionnée et à l'écoute de sa clientèle en plus d'être minutieuse et passionnée par son travail. C’est toujours avec le sourire qu’elle accueille ses clients, en s’assurant de faciliter l’adaptation de chacun avec sa prothèse auditive. Son professionnalisme et ses valeurs vont de pair avec la philosophie de l’entreprise.

À votre écoute depuis plus de 27 ans, l’équipe de Bérubé Brassard aide les personnes vivant avec un problème d’audition à «retrouver le plaisir d’entendre le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans les arbres, l’écoulement d’un ruisseau ou le rire d’un enfant», puis leur redonne le goût «de sortir au restaurant ou au théâtre, de discuter en famille ou entre amis» et de comprendre un «Je t’aime!» chuchoté à leur oreille.