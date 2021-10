Bootcamp au Club Med Québec Charlevoix

En collaboration avec le Club Med Québec Charlevoix et le Club Voyages Élysée, la JCCQ propose un tout premier Bootcamp à ses membres. D’une durée de trois jours et deux nuitées, celui-ci se déroulera lors de la première semaine d’ouverture du Club Med Québec Charlevoix. La JCCQ deviendra donc la première organisation à y offrir une formule corporative, du 8 au 10 décembre 2021.

Présenté par GoSecure, l’événement proposera des formations et des conférences diversifiées, pertinentes et actuelles, en plus d’offrir l’occasion de réseauter avec les 50 participants et les conférenciers, grâce à des ateliers et des soirées favorisant le développement personnel et professionnel. Julien Turcot (GoSecure), Florence Brouillard (Brouillard), Andréanne Marquis (Womance) et Julien Roussin-Côté (Go-Van) feront partie des invités.

Hébergement, repas, boissons non alcoolisées et alcoolisées, formations, ateliers et conférences, billet de ski au Massif de Charlevoix, accès à l’ensemble des installations offertes sur le site et d’autres surprises composent le forfait tout inclus offert à 750$ par personne en occupation double.

Les participants à cette première cohorte du Bootcamp Club Med Québec Charlevoix X JCCQ, bénéficieront d’une visibilité exclusive sur le site de la JCCQ, ainsi que sur ses différentes plateformes sociales.

► Réservez votre place dès maintenant: jccq.qc.ca