De derniers adieux marqués par la détresse

La détresse et l’insécurité sont de plus en plus graves dans la population, déplore Gilles Kègle à l’occasion de la 35e édition des funérailles collectives organisées par sa fondation.

• À lire aussi: Un salaire minimum de 18 $ l'heure réclamé pour sortir de la pauvreté

C’est dans une église Saint-Roch remplie au maximum de sa capacité, dans le respect des mesures sanitaires, que 49 démunis ont eu droit à un service religieux en bonne et due forme, vendredi matin.

Si le nombre de défunts célébrés n’a jamais été aussi élevé en 35 ans pour la Cérémonie des oubliés, c’est un tout autre aspect qui a retenu l’attention de l’infirmier de la rue.

« Ce qui me crève le cœur, c’est que 14 d’entre eux ont été retrouvés par moi ou mes bénévoles après qu’ils se sont enlevé la vie. On n’en a jamais eu autant », soupire Gilles Kègle, quelques minutes avant la cérémonie.

« Il n’y a jamais eu autant de souffrance et d’insécurité par rapport à l’avenir », constate-t-il.

Photo Jérémy Bernier

Plus de larmes

Comme à son habitude, celui que plusieurs surnomment le « saint homme » a tenu à dire quelques mots sur quelques-uns des disparus.

Soulignant d’une part les traces qu’ils ont laissées dans ce monde et, de l’autre, leur contribution à la société, M. Kègle a trouvé les mots justes pour souligner leur dernier voyage.

L’événement demeure néanmoins très émotif pour l’homme, puisque les défunts sont souvent des patients qu’il considérait parfois comme des amis. Mais il explique avoir évolué dans sa réflexion sur le sujet.

« Avant, je pleurais beaucoup [lors des funérailles collectives] mais maintenant je n’ai plus de larmes. Mon âme sourit. Je sais qu’ils sont délivrés, qu’ils sont en paix et qu’il n’y a plus de souffrance », déclare-t-il.

En pleine forme

Gilles Kègle affirme par ailleurs être en pleine forme. À 79 ans, et se remettant d’un cancer qui lui a coûté la moitié de la langue à l’été 2020, l’infirmier de la rue ne chôme pas.

Il a à peine pris le temps de serrer quelques mains après la cérémonie avant de retourner travailler auprès des démunis, vendredi après-midi.

« Je n’ai plus aucune trace de cancer et ça, c’est grâce à deux médecins qui m’ont sauvé la vie : Serge Gagnon et François Parent. Sans leur intervention, on me donnait quatre mois à vivre », a-t-il confié.

La mise en terre des cendres des disparus se fera le vendredi 15 octobre à 10 h, au parc commémoratif La Souvenance.

À VOIR AUSSI