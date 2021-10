Farmer et Rousseau signent la victoire

Les Remparts ont célébré le retour à une vie un peu plus normale, vendredi, en s’imposant 4 à 0 face au Drakkar de Baie-Comeau, grâce notamment aux deux premiers buts de Christophe Farmer dans l’uniforme de l’équipe.

Pour la première fois en 587 jours, soit depuis le 1er mars 2020, il n’y avait aucune limite de spectateurs dans l’amphithéâtre, résultat des assouplissements sanitaires annoncés récemment par le gouvernement du Québec.

Les quelque 5600 spectateurs qui s’étaient procuré un billet pour l’événement ont eu droit à une belle prestation offensive des joueurs de Patrick Roy.

Premier jeu blanc

Habillés de vert en hommage aux As de Québec et à Jean Béliveau, les Diables rouges ont lancé vers le filet d’Olivier Ciarlo à 33 occasions.

À l’autre extrémité de la patinoire, William Rousseau a récolté son premier jeu blanc dans la LHJMQ à son premier départ de la saison, stoppant les 23 rondelles auxquelles il a fait face.

« Pas facile »

Après une première période plus occupée, pendant laquelle il a dû se dresser à quelques reprises afin de garder la marque 0 à 0, le gardien de 18 ans a pu relaxer un peu.

« Ce ne sont pas des matchs faciles à gérer quand tu reçois peu de tirs. Tu dois trouver des solutions pour rester dans le match », a-t-il analysé au sujet des deux dernières périodes où il n’a eu à stopper que 14 rondelles.

« Mais un jeu blanc, c’est un jeu blanc, peu importe la manière, a souri Rousseau. Je veux aller chercher la confiance du groupe d’entraîneurs. »

« William a été très bon en première période, surtout en désavantage numérique, a relevé Patrick Roy. Il a fait deux ou trois bons arrêts qui nous ont gardés dans le match. »

Farmer a ouvert la marque avec moins de 20 secondes à faire au premier vingt.

La belle passe du capitaine Théo Rochette s’est faufilée entre les défenseurs du Drakkar et le gardien Ciarlo pour se retrouver sur le bâton de Farmer, qui n’a pas manqué l’ouverture à la droite du filet.

Farmer a récidivé tôt au deuxième engagement quand, en avantage numérique, il a balayé dans le but des visiteurs une rondelle laissée libre devant le filet.

Malgré sa belle prestation à l’attaque, Farmer a souligné après le match que ses coéquipiers et lui avaient encore « des choses à améliorer dans leur zone ».

« On va toujours cogner sur le même clou, a renchéri son entraîneur-chef. Par moment, j’ai trouvé qu’on n’était pas assez solide dans nos batailles à un contre un. »

James Malatesta, plus tard en deuxième, et Nicolas Savoie, en troisième période, ont ensuite creusé le pointage pour les Remparts, qui ont ainsi signé une première victoire devant leurs partisans.

► Les Remparts renoueront avec l’action dès samedi après-midi, 16 h. Les Saguenéens de Chicoutimi seront les visiteurs.

Komarov avec l’équipe dans une semaine

Le défenseur Vsevolod Komarov rejoindra les Remparts vendredi prochain.

Le visa de l’arrière russe de 17 ans avait finalement été approuvé par l’ambassade canadienne à Moscou la semaine dernière, mais la date exacte de l’arrivée de Komarov à Québec restait toujours inconnue.

Le week-end passé, l’entraîneur-chef Patrick Roy avait toutefois prévenu que son nouveau joueur, 29e sélection du dernier repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey, aurait besoin d’une période d’adaptation.

« Il n’a pas joué beaucoup. Il ne faut pas le voir arriver ici comme un sauveur, avait-il déclaré. Il va profiter de cette saison pour apprendre et se développer. »

En vert pour Béliveau et les As

Les Diables rouges avaient troqué leurs couleurs habituelles pour un uniforme vert, vendredi, en hommage aux As de Québec et à Jean Béliveau, qui a revêtu le chandail de l’équipe sénior en 1951-1952 et en 1952-1953.

Béliveau a notamment mené la concession à la coupe Alexander, à sa première année avec l’équipe.

La présentation avant la rencontre d’une vidéo sur le passage du légendaire numéro 4 du Canadien à Québec s’est conclue par un message enregistré par son épouse, Élise. Mme Béliveau y expliquait que son défunt mari n’avait jamais oublié ses années dans la Vieille Capitale.

Les spectateurs présents au Centre Vidéotron ont chaudement applaudi les propos de Mme Béliveau.

Deux frères à la mise au jeu

L’attaquant des Remparts Nathan Gaucher s’est retrouvé face à son frère aîné, Jacob, pour la mise au jeu protocolaire avant le match face au Drakkar

Des deux frères, c’est toutefois le cadet qui a semblé avoir le plus de plaisir vendredi. Du moins, jusqu’à ce qu’une punition de 10 minutes pour avoir porté son protecteur buccal de manière illégale n’écourte sa soirée. Nathan Gaucher avait jusque-là récolté deux mentions d’aide dans l’éclatante victoire des Remparts.

Les Diables rouges ont aussi profité de la rencontre de vendredi pour souligner le brio académique de Pier-Olivier Roy, qui a été nommé le premier joueur étudiant de la saison chez les Remparts.

Roy, qui en est à sa première saison à Québec, a maintenu une moyenne de 89 % dans ses quatre cours de niveau collégial depuis le début de la session.