Grosse prolongation contractuelle pour Aleksander Barkov

Les Panthers de la Floride ont réglé un dossier important, vendredi, en accordant une lucrative prolongation de contrat à leur capitaine Aleksander Barkov.

• À lire aussi: Un essai fructueux pour Frédérik Gauthier

Selon l’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, le hockeyeur de 26 ans a accepté un pacte de huit ans, d’une valeur annuelle moyenne de 10 millions $. Une bonne partie de la somme consentie serait sous la forme de bonis divers, d’après la même source.

«La communauté du hockey au sud de la Floride s’agrandit et je m’en rends compte chaque jour. Il y a de l’excitation autour du hockey. Je suis très heureux et fier d’en faire partie. Je suis honoré de pouvoir rester ici pour longtemps», a commenté Barkov en conférence de presse, remerciant le directeur général Bill Zito pour sa confiance.

Barkov aurait pu devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain. Il touchera 5,9 millions $ en 2021-2022, la dernière campagne couverte par sa précédente entente de six ans et de 35,4 millions $.

«Il est la pierre d’assise sur laquelle on bâtit au niveau du hockey, de la culture et du leadership. [...] Tous ses coéquipiers pourront vous dire à quel point "Sasha" est apprécié comme coéquipier et comme exemple, par son souci du détail», a indiqué Zito.

«C’est un grand jour pour cette franchise», a-t-il ajouté.

Le deuxième choix au total du repêchage 2013 a récolté 26 buts et 32 mentions d’aide pour 58 points en 50 matchs pendant le dernier calendrier régulier. Il a ajouté sept points en six rencontres lors de la série de premier tour contre le Lightning de Tampa Bay.

Le Finlandais a accumulé 465 points en 529 sorties en carrière dans la Ligue nationale.

À VOIR AUSSI