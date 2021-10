James Bond en musique

Les plus grands classiques des films James Bond s’invitent à l’Orchestre symphonique de Québec ce soir et demain dès 20h, sur la scène de la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. Ce concert tant attendu annulé à l’hiver 2021 en raison de la pandémie a finalement trouvé sa place cette saison-ci, au plus grand bonheur des admirateurs de l’agent 007.

Aston Martin, Walther PPK, champagne Bollinger et vodkas martinis sont la toile de fond de ce programme prestigieux à souhait, un voyage musical à travers les films du plus célèbre agent secret. En compagnie du groupe invité Jeans’n Classics, les Goldfinger, Skyfall, Live and Let Die propulseront le public au cœur de l’action et feront revivre les mythiques acteurs qui ont incarné 007, juste à temps pour la sortie du film Mourir peut attendre.

► Réservez vos billets: osq.org