La kinésiologie gagnerait à être plus reconnue

En 2021, le budget en santé du Québec se chiffrait à 5,3 milliards de dollars (1). Pourtant, selon les dernières données disponibles datant de 2018, seulement 2,8 % de ce montant était alloué à la prévention et à la promotion en santé (2) et cette année ne sera assurément pas différente. En 2017, 43,7 % des Canadiens de 20 ans et plus déclaraient avoir reçu un diagnostic d’au moins une des dix maladies chroniques communes, dont 18,4 % étaient atteints d’au moins deux de ces maladies (3).

L’OMS déclare même qu’une personne insuffisamment active augmente son risque de décès de 20 % à 30 % par rapport à celle qui est davantage active (4). La prévalence de ces maladies chroniques peut pourtant être réduite par l’adoption d’habitudes de vie optimales.

Le message ne passe pas

Les directives en matière d’activité physique sont bien connues; pour optimiser la santé, il est recommandé de faire 150 minutes d’exercice par semaine. Cependant, en 2018, 82,5% des Canadiens ne respectaient pas cette recommandation. Pire encore, ils déclaraient être sédentaires en moyenne 9,6 heures par jour et il est très probable que ce chiffre ait augmenté au cours des dernières années (5). Pourtant, 73,9% d’entre eux souhaitaient être davantage actifs dans les six mois suivants (6). Si la population désire en réalité être active, mais présente un taux de sédentarité aussi élevé, pourquoi ne passe-t-elle pas à l’action? Que doit-on en conclure?

La réponse est simple: les gens ne savent pas toujours comment le faire! Comment intégrer l’activité physique aux habitudes de vie de façon durable? Comment bouger sécuritairement? Comment être actif malgré des douleurs chroniques et des conditions métaboliques multiples?

C’est là que la kinésiologie entre en jeu! Étant des spécialistes de l’activité physique, les kinésiologues sont LES professionnels tout indiqués dans la prise en charge des habitudes de mouvements pour la population. Il est clair que les instances gouvernementales bénéficieraient grandement de l’amélioration de la santé globale de ses citoyens par le biais de l’activité physique en facilitant l’accès aux services des kinésiologues.

Prévention

L’exercice permet de prévenir les maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2 et les maladies du cœur; améliore l’attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau; permet de maintenir une bonne santé mentale; améliore le sommeil; diminue le stress et le risque de tabagisme. Une vie active permet donc de préserver le capital santé d’un individu, et ce, à tout âge. Par l’adoption d’un mode de vie sain, il est possible de ralentir et de prévenir le développement de certaines conditions métaboliques et les risques de complications qui y sont associés. Le maintien de la masse musculaire à long terme assure une plus grande autonomie de la personne (7). Investir dans la prévention permet donc d’économiser à long terme des sommes colossales. Il n’est jamais trop tard pour passer à l’action!

Voir la santé et non la maladie

Le Centre médico-sportif Axis est spécialisé dans la prévention et le renversement des maladies métaboliques. Cette clinique unique dont la vision est novatrice regroupe médecins, nutritionnistes, kinésiologues, infirmières, pharmaciens, travailleuse sociale et professeure de méditation. Ensemble, l'équipe souhaite prendre en charge la santé des gens par le biais de l’optimisation des habitudes de vie.

Grâce à une clinique comme celle-ci, la diminution des coûts de soins de santé, l'amélioration de la santé globale des individus et le renversement des maladies chroniques sont maintenant possibles. L’équipe encadre le participant dans son adhésion à l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée, à la pratique d’exercice physique régulièrement et à la gestion des habitudes de sommeil et de stress.

Avec un encadrement professionnel adéquat et un suivi étroit, il est possible d’observer et de quantifier le renversement de certaines maladies chroniques. L’équipe du Centre Axis réussit entre autres à augmenter la capacité aérobie de ses usagers en moyenne de 1,9 METS, un des meilleurs prédicteurs de santé cardiovasculaire, pendant un accompagnement de trois mois. Cela correspond à une économie d’approximativement 3828 $ par patient chaque année, soit un retour sur investissement important par rapport au coût par patient lors du passage au Centre Axis (8).

Les coûts pour l’utilisation de notre système de santé curatif sont voués à augmenter dans les prochaines années. En 2031, la proportion des personnes âgées de 65 ans ou plus (25,6 %) aura dépassé celle des moins de 20 ans (20,3 %) (9). Le fardeau économique en soins de santé pèsera lourd sur les épaules des générations futures si rien ne change. Malgré tous les bienfaits qu'un programme de prévention pourrait avoir comme retombée sur la population, le Centre médico-sportif Axis, tout comme une majorité d’autres initiatives en prévention, se retrouve dans une position précaire financièrement faute de priorisation par le réseau de la santé. La place que prend le kinésiologue dans cette organisation est centrale et comble un besoin majeur pour une population qui aspire à la création d’une santé durable.

Des économies à la portée de nos gouvernements

La kinésiologie gagnerait à être plus reconnue, mais surtout à faire partie intégrante des soins offerts pour le grand public. Imaginez ce service à grande échelle! L’encadrement de la population par des kinésiologues permettrait des économies inimaginables faisant de notre système de santé une figure de proue mondialement reconnue. Investir dans la prévention maintenant, c'est non seulement améliorer la qualité de vie de sa population actuelle, mais c’est aussi une solution essentielle pour décharger le système de santé de demain.

Rédigé par les kinésiologues du Centre Axis

Vicky C. Lord B.Sc. vicky@centreaxis.ca 450-779-6867

Isabelle Contant M.Sc. isabelle@centreaxis.ca 438-995-8621

Valérie Aimé B. Sc. et D.E.S.S.

Pour accéder à la version de la lettre incluant les signatures des kinésiologues : https://centreaxis.ca/le-manque-dargent-en-prevention-tue-lentement-les-quebecois-il-est-temps-dagir/

