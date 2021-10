La PCRE prendra-t-elle vraiment fin le 23 octobre?

Les programmes d’aide du gouvernement fédéral en lien avec la COVID-19 doivent normalement se terminer le 23 octobre prochain, mais Ottawa pourrait toujours décider de les prolonger.

Plus d’un an et demi après le début de la pandémie, plusieurs programmes d’aide aux particuliers et aux entreprises persistent toujours, explique Mario Dumont dans sa chronique «Version Dumont».

En plus de la PCRE, les particuliers ont toujours accès à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et à la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA).

Les entreprises, quant à elles, ont toujours accès à la Subvention salariale d’urgence et à la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer.

Garder ou abolir?

Au cours de la dernière campagne électorale fédérale, les principaux partis politiques ont pris position sur le maintien ou l’abolition des programmes d’aide.

Le Bloc Québécois et les conservateurs ont tous deux suggéré de mettre fin à la PCRE, tandis que le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’est plutôt positionné en faveur de son prolongement.

Le Parti libéral, qui est demeuré au pouvoir à l’issue de l’élection, n’a, quant à lui, jamais pris une réelle position sur la question, se contentant de répéter qu’il voulait continuer à soutenir les Canadiens.

De leur côté, plusieurs associations d’employeurs de divers milieu demandent la fin de la PCRE. Mario Dumont explique que pour eux, la PCRE n’est plus nécessaire et exacerbe la pénurie de main-d’œuvre qui frappe plusieurs secteurs.

Les syndicats et les groupes sociaux, cependant, réclament plutôt le prolongement des prestations afin de continuer à aider ceux qui ont été durement touchés par la pandémie.

