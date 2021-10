Près de 200 joueurs ont participé, le 16 septembre dernier au club de golf de Sainte-Marie, au 20e Tournoi de golf-bénéfice annuel du Crépuscule. Placé sous la coprésidence d’honneur de David Poulin, vice-président des entreprises familiales de Sainte-Marie Groupe Camada et Kalia, et sa conjointe Sophie Paradis, l’événement a généré des profits records de 96 000 $ qui serviront à soutenir Le Crépuscule, fondation créée en septembre 1992, ayant pour mission de promouvoir, encourager et soutenir financièrement les projets en lien avec les soins et les services de santé dispensés pour la population de La Nouvelle-Beauce. Sur la photo, de gauche à droite : Hébert Vachon, responsable du tournoi et Gaston Lévesque, président du Crépuscule ; Sophie Paradis et David Poulin, coprésidents d’honneur du tournoi du Crépuscule.

À mi-chemin

Photo courtoisie

La Fondation Collège de Lévis a lancé officiellement la semaine dernière sa campagne majeure de financement visant à amasser 5 M$ afin d’appuyer le Collège dans ses efforts de développement pour préserver et améliorer la formation et les services d’éducation offerts. Les sollicitations effectuées jusqu’à maintenant ont permis de recueillir plus de 2,5 M$. Pour atteindre l’objectif de la campagne, les équipes du Collège de Lévis et de la Fondation invitent les entreprises, les gens d’affaires, les Anciens et Anciennes de l’institution, et la population de Lévis à collaborer et à encourager la cause dédiée à l’éducation de la jeunesse d’aujourd’hui et des générations à venir. La campagne s’activera au cours des prochains mois et tous les dons et engagements pourront être répartis sur les cinq prochaines années. Les sommes qui seront amassées viseront à appuyer les trois grands secteurs suivants : le volet éducatif, le volet sportif et le volet milieu de vie. Renseignements : www.collegedelevis.qc.ca. Sur la photo, de gauche à droite : Martin Létourneau, président du comité stratégique de campagne ; Tom Lemieux, président du Collège de Lévis ; Benoit Labbé, président de la Fondation Collège de Lévis ; David Lehoux, directeur général du Collège de Lévis ; et François Bilodeau, directeur adjoint des affaires corporatives et des communications.

Nouveau défi

Photo courtoisie

Après 10 années à la défense des droits de l’homme à l’international en commerce équitable et 15 années en résidence privée pour aînés (Les Jardins Lebourgneuf et Groupe Lokia) auprès des familles ayant un parent aux prises avec des troubles cognitifs, tels que l’Alzheimer ou la démence, Sylvain Thériault (photo) se joint à nouveau aux Immeubles Roussin, cette fois à titre de conseiller en condo locatif résidentiel. Il entrera en poste bientôt (20 octobre).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 8 octobre 1978. À sa première saison complète en formule 1, le pilote Gilles Villeneuve remporte son premier Grand Prix en carrière. Il signe l’exploit devant ses partisans, lors du Grand Prix du Canada qui se tient sur le nouveau circuit de l’île Notre-Dame de Montréal à la grande joie des 70 000 spectateurs.

Anniversaires

Photo courtoisie

Bruno Mars (photo), auteur-compositeur-interprète et producteur américain, 36 ans... Bella Thorne, actrice, chanteuse et productrice américaine, 24 ans... Matt Damon, acteur et scénariste américain, 51 ans... François Pérusse, humoriste (La série du peuple), 61 ans... Sigourney Weaver, actrice américaine de télé et de cinéma, 72 ans... Jesse Jackson, pasteur, homme politique et militant des droits civiques américain, 80 ans... Paul Hogan, acteur australien, 82 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 octobre 2020 : Erin Wall (photo), 44 ans, soprano canadienne de renommée internationale... 2020 : Whitey Ford (photo), 91 ans, l’un des lanceurs à connaître le plus de succès dans l’histoire des Yankees de New York... 2019 : Ted Green, 79 ans, ancien défenseur de la LNH (11 saisons avec les Bruins de Boston) et entraîneur avec les Oilers... 2018 : Patrice L’Heureux, 46 ans, ancien boxeur québécois et ancien champion canadien, surnommé « Le Granit »... 2015 : Paul Prudhomme, 75 ans, cuisinier américain d’origine cajun, célèbre pour sa cuisine créole... 2014 : Jean-François Calvé, 89 ans, acteur français, premier partenaire de Brigitte Bardot au cinéma... 2013 : Paul Desmarais, 86 ans, homme d’affaires québécois... 2005 : Bob « Legs » Langevin, 91 ans, lutteur professionnel et promoteur de lutte... 2002 : Jacques Richard, 50 ans, ancien joueur des Nordiques de Québec... 1992 : Willy Brandt, 78 ans, ancien chancelier allemand... 1989 : Robert Rivard, 62 ans, comédien québécois.