Spectacle de 24 h: le marathon virtuel de Damien Robitaille

Voilà une idée folle qui a pris de l’ampleur. À la blague, il y a quelques mois, Damien Robitaille a lancé à son équipe qu’il pourrait faire un spectacle sur le web pour tous les fuseaux horaires de la planète. Le voici qu’il fera samedi soir, à partir de 20 h, son marathon de 24 heures, appelé Damien Robitaille World Tour. Pour l’occasion, le musicien sera appuyé par une équipe d’une trentaine de personnes.

« C’est de l’inconnu pour tout le monde! » lance en riant Damien Robitaille. Au bout du fil, le musicien ne sait trop comment envisager ce marathon exigeant qu’il testera pour la première fois de sa carrière.

« On a préenregistré quelques trucs avec des invités qui sont venus, comme Bruno Blanchet et Michel Rivard, dit-il. Il y a des minutes qui seront bouffées! Je vais pouvoir faire quelques siestes. »

Dans ce World Tour, Damien Robitaille prévoit faire un petit clin d’œil à chaque changement de fuseau horaire. Sur scène, il pigera dans son cartable qui contient entre 300 et 350 chansons. Déjà, il s’est donné comme défi de jouer chacune des quelque 230 « chansons du jour » qu’il a publiées sur le web durant la pandémie, et qui ont fait sa renommée internationale.

« Il y a au-dessus de 100 millions de visionnements de ces vidéos [sur toutes les plateformes cumulées], dit-il non sans fierté. Juste celle de Pump Up the Jam, il y a un site qui l’a partagée et qui a 12 millions de vues. »

C’est un peu pour saluer tous ses nouveaux admirateurs à travers la planète que Damien Robitaille a eu le flash de ce World Tour virtuel. « Quand mon équipe m’a parlé de faire un show web plus élaboré, on se disait qu’on devrait aller chercher le marché international. Et comme j’aime la géographie, j’ai voulu faire quelque chose pour chacun des 24 fuseaux horaires. Ç’a parti un peu comme une blague et ç’a fait boule de neige. »

Casse-tête technique

L’équipe technique du World Tour a investi lundi les lieux de la Maison de la culture Mercier, dans l’est de Montréal, afin que tout soit prêt pour la captation de samedi soir. « C’est tout un casse-tête », reconnaît la gérante de Damien, Viviane Giguère, de la boîte 9eVague.

Pour s’assurer que tout fonctionne bien avec la diffusion sur le web, 9eVague s’est associée à la compagnie Obox.studio qui a développé une expertise dans le virtuel et les réseaux sociaux. « On va avoir trois ou quatre personnes qui vont travailler à temps plein ce week-end pour gérer la communauté, car les internautes vont pouvoir écrire en direct », mentionne Viviane Giguère.

C’est grâce à un programme de la SODEC que 9eVague a pu financer ce projet qui sera entièrement gratuit pour les internautes. En tout, ce sont une trentaine de personnes qui travailleront sur cet événement virtuel. Des équipes de techniciens vont se relayer pour les quarts de jour et de nuit. « On a une quinzaine de lits de camp qui sont sur place pour ceux qui vont dormir là », indique la gérante.

Après ce World Tour virtuel, Damien embarquera sur sa tournée de Noël « en présentiel », Bientôt ce sera Noël. Dès le 17 novembre, le musicien commencera sa série de 17 spectacles du temps des Fêtes. Et oui, il prévoit y incorporer un segment de reprises qui ont tant été appréciées durant la pandémie. « Comme j’ai fait mes propres arrangements, ça devient presque des chansons originales, dit Damien. C’est plus que le chanteur dans un bar qui fait des reprises. »

► Le Damien Robitaille World Tour sera diffusé samedi soir, dès 20 h, sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Pour les infos : damienrobitaille.com/fr/articles/world-tour-dr.

