Les Faucons démontrent du caractère

Les Faucons de Lévis avaient besoin d’une victoire et c’est exactement ce qu’ils ont récolté dans un match âprement disputé à leur domicile face aux Élans de Garneau devant une foule de 700 spectateurs.

Avec cette victoire de 27-13, la formation lévisienne inscrit son premier gain de la saison dans la section Nord-Est de la division 1.

«Ça fait vraiment du bien, il faut que les gars comprennent qu’une victoire, ça commence avant tout avec la préparation. On a eu une bonne semaine de pratique et on a joué avec beaucoup d’émotion. Ça donne des résultats», mentionne l’entraîneur Pierre-Alain Bouffard immédiatement après la rencontre.

La défensive a connu un fort match pour les Faucons et elle s’est montrée physique tout au long de la rencontre. Un aspect qui a particulièrement plus au pilote de la formation locale.

«On jouait beaucoup mieux défensivement que le pointage l’indiquait depuis le début de la saison. Notre offensive a évité les revirements et a été en mesure de soutenir des poussées offensives. Le fait de jouer à domicile a aidé également.»

Le meilleur pour la fin

Les Faucons n’ont pas tiré de l’arrière de la rencontre. Après un premier quart défensif qui se termine 4-0 pour Lévis, la défensive continue de bien faire les choses au deuxième quart avec un pointage de 11-10 pour la formation locale à la demie.

Les Faucons ont pris véritablement leur envol en deuxième demie. Le porteur de ballon Jason Grenier s’échappe au début du troisième quart sur une course de 25 verges pour le majeur et les locaux continueront d’appuyer sur l’accélérateur jusqu’à la fin de la rencontre. Le porteur de ballon a connu un fort match et a terminé sa soirée de travail avec plus de 100 verges au sol.

«C’était un jeu de zone intérieur très banal et j’ai vu une ouverture. Je ne me suis pas posé de questions et j’ai foncé. La ligne à l’attaque a fait du gros boulot toute la partie. C’est vraiment une victoire qui fait du bien.»

Des visiteurs déçus

L’entraîneur-chef Dominic Picard des Élans n’était visiblement pas satisfait de la prestation de sa troupe. Il a tout de même tenu à rendre hommage à ses adversaires.

«Lévis est sorti fort et il faut leur donner crédit. De notre bord, on ne peut pas espérer gagner quand on perd de façon décisive la bataille des revirements. Nous n’avons pas bien exécuté et nous avons simplement commis trop d’erreurs.

Prochain match crucial

Les Faucons de Lévis ont maintenant rendez-vous vendredi soir prochain avec le CNDF dans un match où la formation gagnante prendra une sérieuse option sur la dernière place disponible pour les séries éliminatoires.

De leur côté, les Élans de Garneau iront visiter les Cougars de Champlain-Lennoxville avec comme enjeu la deuxième place au classement.