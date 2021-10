Les infections à coronavirus ajoutées au programme d’indemnisation pour les vaccinés

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a récemment ajouté les infections à coronavirus à la liste des vaccins admissibles au Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination, un programme méconnu de plusieurs.

Lancé en 1985, ce programme vise à aider les Québécois qui connaissent des complications liées à l’injection de certains vaccins.

«Si, suite à la réception d’une dose, vous développez ce qu’on appelle des dommages corporels, vous n’êtes pas capables de retourner travailler, vous subissez des limitations, vous subissez des séquelles, vous avez besoin de réadaptation, etc., tout ça est pris en charge par le ministère», a expliqué Lu Chan Khuong, avocate en droit administratif, en entrevue vendredi à LCN.

Les personnes qui subissent des dommages en raison d’un vaccin disposent de trois ans pour faire une réclamation et doivent simplement prouver un lien probable entre le vaccin reçu et les dommages corporels subis.

«C’est un genre de “no fault” de la vaccination, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin de prouver la responsabilité ou la faute soit du fabricant ou de la personne qui vous a injecté cette dose-là, vous avez juste besoin de prouver que les dommages corporels que vous subissez sont en lien probable avec le vaccin que vous avez reçu», a affirmé l’avocate.

Depuis 1988, 287 demandes ont été soumises au Programme d’indemnisation des victimes d’une vaccination et 53 d’entre elles ont été acceptées.

En date du 31 mars 2021, 6 792 millions $ ont été versés en indemnisation.

En raison de la campagne de vaccination en cours lors de la pandémie de la COVID-19, Lu Chan Khuong s’attend à une hausse des demandes d’indemnisation dans les trois prochaines années.

«Au même titre qu’en 2009-2010, avec la vaccination contre la grippe H1N1, on a connu une hausse. Trois ans après, c’était, je ne dirais pas la folie, mais disons que la hausse était plus grande, plus marquée», a-t-elle rapporté.

Les Québécois peuvent faire une demande de réclamation s’ils ont subi des dommages corporels liés aux vaccins suivants :

Le botulisme

Le choléra

La coqueluche

La diarrhée des voyageurs

La diphtérie

L’encéphalite européenne à tique

L'encéphalite japonaise

La fièvre jaune

L’hépatite virale A

L’hépatite virale B

Les infections à coronavirus (ex : COVID-19)

Les infections à Haemophilus influenzae de type b

Les infections à méningocoques

Les infections à pneumocoques

Les infections à rotavirus

Les infections par le virus du papillome humain

L’influenza

La maladie de Lyme

La maladie du charbon

Les oreillons

La peste

La poliomyélite

La rage

La rougeole

La rubéole

Le tétanos

La tuberculose

La typhoïde

La varicelle

La variole

Le virus respiratoire syncytial

Le zona

